Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Full-stack.Net C# / React Developer на удаленку в Nvtech (разработка программного обеспечения). Предлагаемая зарплата – 150 тыс. рублей в месяц.

2. Backend-разработчик в «КонсалтПро» (центр кадрового и IT-консалтинга HRP). Предлагаемая зарплата – 100-110 тыс. рублей в месяц.

3. Исполнительный директор в рекламное агентство «Тандем Уфа». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

4. Заместитель генерального директора по полимерному производству в ООО «КЗ Цветлит» (производственное оборудование). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

5. Врач анестезиолог-реаниматолог в ООО «Юхелф». Предлагаемая зарплата – 70-100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 106 тыс. рублей в месяц (главный инженер), в Казани – 175-200 тыс. рублей в месяц (frontend developer), в Москве – 350 тыс. рублей в месяц (techLead PHP).