Президент Абхазии на встрече с Радием Хабировым предложил помочь России в параллельном импорте товаров

Как сообщает издание «Интерфакс», на встрече с Радием Хабировым Аслан Бжания выразил уверенность в том, что Абхазия может быть задействована для ввоза в Россию товаров из стран, наложивших санкции.

«После того, как значительное количество государств объявили санкционный режим в отношении России, мы, конечно, думаем, что наша территория может быть использована в плане реализации программы по параллельному импорту, транзитные возможности могут быть задействованы.

Эта тема для обсуждения. У нас два порта, мы имеем выход к другим государствам. Это одно из направлений, которым можно было бы воспользоваться.

Нет, дополнительных проблем в связи с этим у Абхазии не будет. Абхазия признана некоторым количеством государств, для нас самое главное, что нас признала Россия. Наоборот, эти сложности, которые возникли, они нас сблизят, а в некоторых вопросах – помогут», – цитирует издание главу Абхазии.