В Уфе несколько месяцев будут перекрывать две улицы в Кировском районе

До 14 октября 2022 года ограничено движение транспорта по улице Ангама Атнабаева на участке от разворотного кольца до Академика Курчатова.

На этом участке будут заменять асфальт, перекрываться будет половина проезжей части на время выполнения работ по снятию и укладке асфальта.

Также из-за строительства улицы Генерала Рыленко до конца 2022 года закрыто движение автотранспорта на участке улицы Зайнаб Биишевой от Армавирской до Мубарякова в обоих направлениях.