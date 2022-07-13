В Уфу прибыл президент Абхазии Аслан Бжания

Президент республики Абхазия Аслан Бжания прилетел в столицу Башкортостана 12 июля с рабочим визитом. В аэропорту Уфы его встретил Радий Хабиров.
glavarb.ru
В Уфе Аслан Бжания изучит ряд промышленных предприятий и социальных объектов.
В рамках визита также запланированы официальная встреча с Радием Хабировым и презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Башкортостана и Абхазии.
Аслан Бжания – бывший председатель службы государственной безопасности Абхазии, с 2020 года – президент. Сейчас он посещает с визитом регионы России для обмена опытом по нескольким направлениями и обсуждения дальнейшего взаимодействия.
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