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12 и 14 июля будут перекрывать трассу М-5

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Минтранс Башкортостана опубликовал обращение к водителям в связи с временным перекрытием трассы М-5 в связи с производственными работами на 1466 километре перегона Аксеново – Глуховская.

vk.com/transport.bashkortostan

vk.com/transport.bashkortostan

vk.com/transport.bashkortostan

«12 и 14 июля с 9.00 до 18.00 будет закрыто движение для всех видов транспорта на км 108+868 автодороги М-5 "Урал" – Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки (в районе села Аксеново)», – говорится в обращении.

Альтернативные пути объезда:

– из Уфы в Белебей через Раевку – Пахарь – Анненково - Белебей;

– из Белебея в Уфу через Анненково – Пахарь – Раевку;

– из Уфы в Бижбуляк через Раевку – Аксеново – Иршат – Усак-Кичу – Чулкан – Бижбуляк;

– из Бижбуляка в Уфу через Чулкан – Усак-Кичу – Иршат – Аксеново – Раевка.

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