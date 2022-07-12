12 и 14 июля будут перекрывать трассу М-5

Минтранс Башкортостана опубликовал обращение к водителям в связи с временным перекрытием трассы М-5 в связи с производственными работами на 1466 километре перегона Аксеново – Глуховская.
«12 и 14 июля с 9.00 до 18.00 будет закрыто движение для всех видов транспорта на км 108+868 автодороги М-5 "Урал" – Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки (в районе села Аксеново)», – говорится в обращении.
Альтернативные пути объезда:
– из Уфы в Белебей через Раевку – Пахарь – Анненково - Белебей;
– из Белебея в Уфу через Анненково – Пахарь – Раевку;
– из Уфы в Бижбуляк через Раевку – Аксеново – Иршат – Усак-Кичу – Чулкан – Бижбуляк;
– из Бижбуляка в Уфу через Чулкан – Усак-Кичу – Иршат – Аксеново – Раевка.
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