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В Башкортостане на развитие туризма дополнительно направят 31,5 млн рублей

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Пресс-служба правительства республики сообщает о выделении дополнительных средств на финансирование туристической отрасли для ускорения ее развития.

Общая сумма вложений превысит 31,5 млн рублей. Эти деньги пойдут на строительство трех многофункциональных визит-центров, которые будут функционировать в разных частях города Уфы, а также приобретение туристического микроавтобуса.

В туристских информационных центрах можно будет получить информацию о разных форматах отдыха, объектах показа, экскурсионных программах и спланировать свое текущее или будущее путешествие.

Ранее Радий Хабиров в соцсетях сообщил о том, что сейчас в Башкортостане работают 38 глэмпингов. В планах – открыть еще 99, в том числе в геопарках «Торатау» и «Янгантау».

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