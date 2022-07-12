В Башкортостане на развитие туризма дополнительно направят 31,5 млн рублей

Общая сумма вложений превысит 31,5 млн рублей. Эти деньги пойдут на строительство трех многофункциональных визит-центров, которые будут функционировать в разных частях города Уфы, а также приобретение туристического микроавтобуса.

В туристских информационных центрах можно будет получить информацию о разных форматах отдыха, объектах показа, экскурсионных программах и спланировать свое текущее или будущее путешествие.

Ранее Радий Хабиров в соцсетях сообщил о том, что сейчас в Башкортостане работают 38 глэмпингов. В планах – открыть еще 99, в том числе в геопарках «Торатау» и «Янгантау».