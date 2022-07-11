18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане суд оштрафовал ООО «Кроношпан ОСБ» на 500 тыс. рублей

Поделиться:

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура считает, что ООО «Кроношпан ОСБ» нарушило требования градостроительного законодательства.

ООО «Кроношпан ОСБ» производит ориентированно-стружечные плиты (OSB), используя помещение в индустриальном парке под Уфой.

По итогам проверки прокуратура установила, что в нарушение требований законодательства у организации отсутствовало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ведомство подало заявление в Арбитражный суд Башкортостана.

Сегодня, 11 июля, пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что суд согласился с доводами надзорного органа и назначил ООО «Кроношпан ОСБ» штраф в размере 500 тыс. рублей.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: