В Башкортостане суд оштрафовал ООО «Кроношпан ОСБ» на 500 тыс. рублей

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура считает, что ООО «Кроношпан ОСБ» нарушило требования градостроительного законодательства.
ООО «Кроношпан ОСБ» производит ориентированно-стружечные плиты (OSB), используя помещение в индустриальном парке под Уфой.
По итогам проверки прокуратура установила, что в нарушение требований законодательства у организации отсутствовало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ведомство подало заявление в Арбитражный суд Башкортостана.
Сегодня, 11 июля, пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что суд согласился с доводами надзорного органа и назначил ООО «Кроношпан ОСБ» штраф в размере 500 тыс. рублей.
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