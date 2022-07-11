В Башкортостане суд оштрафовал ООО «Кроношпан ОСБ» на 500 тыс. рублей

ООО «Кроношпан ОСБ» производит ориентированно-стружечные плиты (OSB), используя помещение в индустриальном парке под Уфой.

По итогам проверки прокуратура установила, что в нарушение требований законодательства у организации отсутствовало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ведомство подало заявление в Арбитражный суд Башкортостана.

Сегодня, 11 июля, пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что суд согласился с доводами надзорного органа и назначил ООО «Кроношпан ОСБ» штраф в размере 500 тыс. рублей.