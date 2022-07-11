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МЧС Башкортостана предупреждает о грозах и сильном ветре

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Главное управление МЧС России по республике Башкортостан обратилось к жителям республики в связи с резкой сменой погоды в некоторых районах.

«Днем 12.07.2022 местами по республике Башкортостан ожидаются гроза, при грозе порывы ветра до 16 м/с.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Опасно при порывах ветра стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», – говорится в объявлении МЧС.

Ветер 16 м/с относится к категории «крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер качает стволы деревьев, идти против него трудно.

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