В Уфе отключат воду в трех районах

12 июля

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Белорусская – 8, 10, 12, 12а, 14, 17, 19, 16, 16а, 21, 23, 23а, 23б, 18, 25, 26, 25а, 29, 24в, 24, 28, 30, 32, 32 Б 33, 36, 36 Б.

Выборская – 27а, 29.

Караидельская – 48.

Ленинский район, холодная вода, с 10.00 до 17.00:

Лесопильная – 4, 6, 7а, 7б, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 22.

Аральская – 23, 25.

Левоневского – 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 21.

Комлева – 1, 3, 3а, 5, 7а, 10.

Сенная – 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6б, 8, 10, 10а, 10б, 10в.

Переулок Ломовой – 21б, 23.

Гончарная – 6.

13 июля

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:

Карима Хакимова – 3, 4, 5, 7, 7а, 8.

Интернациональная – 149.

Ленинский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 19.00:

Кирзаводская – 1/2, 1/3, 1/4, 5ж, 17.

Лемезинская – 2, 2а, 11, 11б, 13, 13б.

Орская – 1, 1а, 3, 3а, 4, 6, 7, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10б, 12, 12а, 14а.

Лесозаводская – 16а, 18, 20.

Малая Лесозаводская – 7, 10а, 12, 13, 14, 16, 18, 20 21, 22, 23, 25.

Малая Фанерная – 1б.

Уршакская – 1, 2, 2а, 2б, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11а 12, 12а.

14-15 июля

Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 14 июля до 10.00 15 июля:

Александра Невского – 6, 6/1, 8.

Интернациональная – 87/1, 89, 89/1, 91/1.

Первомайская – 48/1, 50/1, 50а, 54/1.