В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 11 по 17 июля 2022 года.
12 июля
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Белорусская – 8, 10, 12, 12а, 14, 17, 19, 16, 16а, 21, 23, 23а, 23б, 18, 25, 26, 25а, 29, 24в, 24, 28, 30, 32, 32 Б 33, 36, 36 Б.
Выборская – 27а, 29.
Караидельская – 48.
Ленинский район, холодная вода, с 10.00 до 17.00:
Лесопильная – 4, 6, 7а, 7б, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 22.
Аральская – 23, 25.
Левоневского – 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 21.
Комлева – 1, 3, 3а, 5, 7а, 10.
Сенная – 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6б, 8, 10, 10а, 10б, 10в.
Переулок Ломовой – 21б, 23.
Гончарная – 6.
13 июля
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:
Карима Хакимова – 3, 4, 5, 7, 7а, 8.
Интернациональная – 149.
Ленинский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 19.00:
Кирзаводская – 1/2, 1/3, 1/4, 5ж, 17.
Лемезинская – 2, 2а, 11, 11б, 13, 13б.
Орская – 1, 1а, 3, 3а, 4, 6, 7, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10б, 12, 12а, 14а.
Лесозаводская – 16а, 18, 20.
Малая Лесозаводская – 7, 10а, 12, 13, 14, 16, 18, 20 21, 22, 23, 25.
Малая Фанерная – 1б.
Уршакская – 1, 2, 2а, 2б, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11а 12, 12а.
14-15 июля
Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 14 июля до 10.00 15 июля:
Александра Невского – 6, 6/1, 8.
Интернациональная – 87/1, 89, 89/1, 91/1.
Первомайская – 48/1, 50/1, 50а, 54/1.
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