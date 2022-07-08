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В Уфе 9 июля ограничат движение транспорта на нескольких улицах

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Девятого июля город празднует Курбан-байрам – главное событие в исламском календаре. Администрация Уфы сообщает о том, что в этот день будут перекрываться некоторые улицы.

ufacity.info

С 4.00 до 15.00 будет ограничено движение по улице Тукаева на участке от Цюрупы до Зайнуллы Расулева, а также крайняя правая полоса вдоль здания №5 по Комарова (возле мечети-медресе «Ляля-Тюльпан»).

В период проведения чемпионата и первенства по триатлону с 7.00 до 15.30 будет перекрыта улица Набережная на участке от Монумента Дружбы до дома №230 по Набережной.

С 7.00 до 10.00 будет закрыта парковка перед парком Победы на Комарова. В этот период будут проходить мероприятия, посвященные празднованию 100-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

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