В Уфе 9 июля ограничат движение транспорта на нескольких улицах

Девятого июля город празднует Курбан-байрам – главное событие в исламском календаре. Администрация Уфы сообщает о том, что в этот день будут перекрываться некоторые улицы.
ufacity.info
С 4.00 до 15.00 будет ограничено движение по улице Тукаева на участке от Цюрупы до Зайнуллы Расулева, а также крайняя правая полоса вдоль здания №5 по Комарова (возле мечети-медресе «Ляля-Тюльпан»).
В период проведения чемпионата и первенства по триатлону с 7.00 до 15.30 будет перекрыта улица Набережная на участке от Монумента Дружбы до дома №230 по Набережной.
С 7.00 до 10.00 будет закрыта парковка перед парком Победы на Комарова. В этот период будут проходить мероприятия, посвященные празднованию 100-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.
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