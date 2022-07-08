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В Башкортостане пройдут усиленные рейды ГИБДД

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Пресс-служба Госавтоинспекции сообщает о планах проведения массовых проверок водителей.

vk.com/ufagibdd

Рейды пройдут в усиленном режиме в пятницу и в выходные дни 9-11 июля, будет задействовано максимальное количество личного состава.

Особое внимание будет уделено выявлению водителей в нетрезвом состоянии.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме одобрили идею Госсобрания Башкортостана отбирать автомобили за вождение в нетрезвом виде.

После принятия соответствующего закона конфисковать автомобиль смогут в тех случаях, когда водитель во второй раз в течение года попадается пьяным за рулем или же становится виновником ДТП с тяжелыми последствиями.

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