В Башкортостане пройдут усиленные рейды ГИБДД

Рейды пройдут в усиленном режиме в пятницу и в выходные дни 9-11 июля, будет задействовано максимальное количество личного состава.

Особое внимание будет уделено выявлению водителей в нетрезвом состоянии.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме одобрили идею Госсобрания Башкортостана отбирать автомобили за вождение в нетрезвом виде.

После принятия соответствующего закона конфисковать автомобиль смогут в тех случаях, когда водитель во второй раз в течение года попадается пьяным за рулем или же становится виновником ДТП с тяжелыми последствиями.