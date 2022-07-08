Башкортостан отправил 44 тонны строительных материалов в ЛНР гуманитарным конвоем

«Сегодня отправили в Луганскую народную республику очередную гуманитарную колонну.

Уже более двух месяцев в Донбассе работает большая бригада наших врачей, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Запущен на полную мощность асфальто-бетонный завод, трудятся работники сферы жилищно-коммунального хозяйства по восстановлению инфраструктуры.

По графику идет ремонт школы №22 имени Героя Великой отечественной войны генерал-майора М.М. Шаймуратова в селе Петровское. В этот раз снова в составе груза 44 тонны строительных материалов, они предназначены в том числе для ремонта школы.

Это наши маленькие, но твердые шаги в большом пути, которые дают надежду жителям братских республик на мирную жизнь», – написал Максим Забелин.