Расписание богослужений и мероприятий на Курбан-байрам в Уфе

Для религиозных обрядов в Уфе будут работать две специальные площадки – перед торговым центром «Караван» (Пригородная, 55), который находится вблизи поселка Зинино, и на территории Северного автовокзала, где будет обеспечен строгий ветеринарный контроль.

На площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» с 12.00 начнется праздник с угощением пловом.

Расписание богослужений в мечетях Уфы:

Демский район

Мечеть «Мадина» (Гатчинская, 1) – 8.00-12.00.

Калининский район

Мечеть в «Инорсе» (Сельская Богородская, 45/1) – 9.00-10.00;

Мечеть «Мадина» (Фронтовых бригад, 10 кор.25) – 7.00-8.00;

Мечеть «Асия» (село Максимовка, Сосновская, 1/1а) – 9.00-10.00;

Мечеть Шакши (Гвардейская, 54а) – 8.00-9.00.

Кировский район

Первая соборная мечеть Уфы (Тукаева, 52) – 9.00-11.00;

Мечеть «Махалля Шукран» (Красная, 26) – 8.00-10.00;

Мечеть в ЦРО Духовное управление мусульман РБ (Чернышевского, 103) – 8.00-9.00;

Мечеть «Ихлас» (Сочинская, 43) – 6.00-7.00;

Мечеть «Ихсан» (Атаевская, 1 к1) – 9.00-10.00.

Ленинский район

Мечеть «Нур» (Ахметова, 320/1) – 9.00-10.00;

Мечеть «Гуфран» (Алтайская, 19) – 9.00-10.00;

ММРГ «Махалля Согласие-Ризо» (проспект Дружбы народов, 21/4) – 8.00-9.00;

Мечеть «Хакимия» (Мустая Карима, 3) – 8.00-9.00;

Мечеть «Фатхислам» (поселок 8 марта, Агрономическая, 1/19) – 8.00-9.00;

Мечеть «Мунира» (Заозерная, 2) – 8.00-9.00.

Октябрьский район

Мечеть «Хамзы» (Гагарина, 16) – 9.00-12.00;

Мечеть «Фатиха» (Глумилинская, 7) – 8.30-14.00;

Мечеть в Нагаево (Запрудная, 1, кор.1) – 9.00-14.00.

Орджоникидзевский район

Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан» (Комарова, 5) – 8.00-12.00;

Мечеть «Дания» (село Тимашево, Тимашевская, 102) – 9.00-12.00;

Мечеть «Махалля» (Старые Турбаслы, Советская, 31/1) – 9.00-12.00.

Советский район

Мечеть «Рамазан» (Бабушкина, 3) – 8.00-9.00.