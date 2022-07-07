Расписание богослужений и мероприятий на Курбан-байрам в Уфе

Главное событие в исламском календаре Курбан-байрам отмечается через 70 дней после Уразы-байрама. В этом году он приходится на девятое июля.
vk.com/ufa
Для религиозных обрядов в Уфе будут работать две специальные площадки – перед торговым центром «Караван» (Пригородная, 55), который находится вблизи поселка Зинино, и на территории Северного автовокзала, где будет обеспечен строгий ветеринарный контроль.
На площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» с 12.00 начнется праздник с угощением пловом.
Расписание богослужений в мечетях Уфы:
Демский район
Мечеть «Мадина» (Гатчинская, 1) – 8.00-12.00.
Калининский район
Мечеть в «Инорсе» (Сельская Богородская, 45/1) – 9.00-10.00;
Мечеть «Мадина» (Фронтовых бригад, 10 кор.25) – 7.00-8.00;
Мечеть «Асия» (село Максимовка, Сосновская, 1/1а) – 9.00-10.00;
Мечеть Шакши (Гвардейская, 54а) – 8.00-9.00.
Кировский район
Первая соборная мечеть Уфы (Тукаева, 52) – 9.00-11.00;
Мечеть «Махалля Шукран» (Красная, 26) – 8.00-10.00;
Мечеть в ЦРО Духовное управление мусульман РБ (Чернышевского, 103) – 8.00-9.00;
Мечеть «Ихлас» (Сочинская, 43) – 6.00-7.00;
Мечеть «Ихсан» (Атаевская, 1 к1) – 9.00-10.00.
Ленинский район
Мечеть «Нур» (Ахметова, 320/1) – 9.00-10.00;
Мечеть «Гуфран» (Алтайская, 19) – 9.00-10.00;
ММРГ «Махалля Согласие-Ризо» (проспект Дружбы народов, 21/4) – 8.00-9.00;
Мечеть «Хакимия» (Мустая Карима, 3) – 8.00-9.00;
Мечеть «Фатхислам» (поселок 8 марта, Агрономическая, 1/19) – 8.00-9.00;
Мечеть «Мунира» (Заозерная, 2) – 8.00-9.00.
Октябрьский район
Мечеть «Хамзы» (Гагарина, 16) – 9.00-12.00;
Мечеть «Фатиха» (Глумилинская, 7) – 8.30-14.00;
Мечеть в Нагаево (Запрудная, 1, кор.1) – 9.00-14.00.
Орджоникидзевский район
Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан» (Комарова, 5) – 8.00-12.00;
Мечеть «Дания» (село Тимашево, Тимашевская, 102) – 9.00-12.00;
Мечеть «Махалля» (Старые Турбаслы, Советская, 31/1) – 9.00-12.00.
Советский район
Мечеть «Рамазан» (Бабушкина, 3) – 8.00-9.00.
Комментарии (0)