В Башкортостане продолжают снижаться цены на некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (9,2%) и вермишель (3,2%).

Цены на огурцы растут высокими темпами вторую неделю подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на макароны (2,5%), печенье (2%) и яблоки (1,5%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, причем больше всего в очередной раз подешевели овощи: капуста (12%), помидоры (8,6%), картофель (6,7%), свекла (3,4%), лук (3%), морковь (2,8%). Также подешевели сахар (2,8%) и бананы (2,5%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.