В Башкортостане начальник отдела полиции пойдет под суд за взятку в 1,5 млн рублей

Как сообщает прокуратура, в этом отделе полиции находился материал проверки по факту мошенничества со стороны руководителей некой коммерческой фирмы.

Бизнесмены обратились к своему знакомому – начальнику отдела полиции – с просьбой «замять» дело. Тот потребовал за услугу 1,5 млн рублей.

«Осознав неправомерность своих действий, предприниматели написали заявление в УФСБ России по РБ. При передаче денег посредник был задержан с поличным», – говорится в сообщении прокуратуры.

Также обвиняемый присвоил 1,25 млн рублей крестьянско-фермерского хозяйства, пообещав помочь с получением земельного участка для ведения совместного бизнеса.

Кроме того, он, сообщив коллегам о скором повышении, занял у них и растратил 1,45 млн рублей, предназначавшиеся якобы для продвижения по службе.

Ранее начальник отдела полиции «похитил у фермера мясную продукцию весом 250 кг, не оплатив свыше 82 тыс. рублей, и потребовал передать бетон для ремонтных работ на территории отдела стоимостью более 23 тыс. рублей».

Обвиняемый свою вину не признал. Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение.