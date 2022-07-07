Башкортостан может получить статус специального административного района

Специальный административный район (САР) – это определенная территория с особым налоговым режимом и правилами проведения валютных операций. В этой зоне созданы более благоприятные финансовые и административные условия для развития бизнеса с зарубежными партнерами.

В арабских государствах очень строгие правила ведения бизнеса, и по мнению парламентариев Башкортостана, присвоение статуса САР позволит привлечь в республику инвесторов из этих стран.

С 2018 года статус специальных административных районов присвоен островам Октябрьский и Русский в Калининградской области и Приморском крае.

Стоит отметить, что ранее уже предпринимались попытки расширить список САР на территории России: 2022 году с таким предложением выступили в Краснодарском крае, но до обсуждения на высшем уровне дело так и не дошло.