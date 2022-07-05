Ратмир Мавлиев показал, как будет выглядеть новый спортивный комплекс в Уфе

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в соцсетях рендер проекта и фотографии со стройки комплекса сооружений для гребного слалома.
vk.com/ratmir.mavliev
«К 450-летию Уфы в южной части озера Теплое продолжается строительство комплекса сооружений для гребного слалома.
Это стартовый и финишный бассейны, соревновательно-тренировочный канал длиной 250 м и глубиной 1,75 м. С помощью гидротехнических сооружений будет создаваться эффект бурлящей воды – как на горной реке. Гребной канал соединит озеро с рекой Уфа.
Уникальный спортивный комплекс будет функционировать круглый год: вода с ТЭЦ всегда теплая, поэтому не будет замерзать зимой.
В будущем здесь будем проводить соревнования по гребному слалому самого высокого уровня», – подписал Ратмир Мавлиев эти фото.
Ранее участница летних Олимпийских игр-2020 в Токио Алсу Миназова в интервью «Уфа.Собака.ru» сообщила о том, что у российских спортсменов нет условий, чтобы тренироваться зимой: единственный искусственный канал, подходящий для соревнований, находится в Новгородской области – и он функционирует от силы три месяца в году.
Сборная выезжает на тренировки в Европу, регионам в этом плане сложнее. Поэтому строящийся в Уфе канал будет очень важен для российского спорта.
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