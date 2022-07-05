Ратмир Мавлиев показал, как будет выглядеть новый спортивный комплекс в Уфе

«К 450-летию Уфы в южной части озера Теплое продолжается строительство комплекса сооружений для гребного слалома.

Это стартовый и финишный бассейны, соревновательно-тренировочный канал длиной 250 м и глубиной 1,75 м. С помощью гидротехнических сооружений будет создаваться эффект бурлящей воды – как на горной реке. Гребной канал соединит озеро с рекой Уфа.

Уникальный спортивный комплекс будет функционировать круглый год: вода с ТЭЦ всегда теплая, поэтому не будет замерзать зимой.

В будущем здесь будем проводить соревнования по гребному слалому самого высокого уровня», – подписал Ратмир Мавлиев эти фото.