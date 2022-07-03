В Уфе потеплеет до +29°

По прогнозу Гидрометцентра, на этой рабочей неделе в Уфе будет тепло, но пасмурно. Осадки обещают каждый день.

Понедельник, 4 июля: до +18°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +10°, без осадков.

Вторник, 5 июля: до +19°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на среду – +9°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 6 июля: до +23°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +12°, временами небольшой дождь.

Четверг, 7 июля: до +27°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – +12°, без осадков.

Пятница, 8 июля: до +29°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +14°, небольшой кратковременный дождь.