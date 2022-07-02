В Уфе обновлена дорожная разметка на 31 улице

Сегодня, второго июля, 12 бригад работают на улицах Аксакова, Менделеева, Ленина, Перспективной, Пушкина, Рощинской, Степана Кувыкина, Софьи Перовской и Сельской Богородской.

Кроме того, разметку обновляют на велодорожках. Нанесено уже более 16 километров. На 31 улице работы уже завершены.

Общий объем нанесенной дорожной разметки составляет более 83 тыс. кв.м. Всего по городу в текущем сезоне планируется нанести порядка 130 тыс. кв.м разметки.

На некоторых улицах разметка будет желтой. Она уже давно используется в западных странах, так как этот цвет лучше воспринимают люди с проблемами со зрением и его видно при любой погоде. По функционалу она не отличается от белой.