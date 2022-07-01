Двое жителей Башкортостана осуждены за хищение газа на 23 млн рублей

В суде установлено, что в период с 2017 по 2018 годы один из подсудимых, будучи руководителем ООО «Газстройсервис», по договоренности с двумя предпринимателями распорядился поставить сжиженный углеводородный газ для заправочных станций Мелеуза.

При этом отчетная документация не оформлялась, деньги перечислялись на личный счет коммерсанта. Выявив недостачу, учредитель фирмы уволил директора компании.

Несмотря на это, злоумышленник, вводя в заблуждение сотрудников предприятия, продолжил свою деятельность. Так он сумел похитить более тысячи тонн газа на общую сумму почти 23 млн рублей.

Кроме того, мужчина вместе со своим отцом вывел из владения организации имущество общей стоимостью около 12,5 млн рублей. С этой целью они создали ООО «Реалгаз», идентичное наименованию юридического лица, принадлежащего владельцу ООО «Газстройсервис», и оформили переход права собственности на земельный участок и дом в селе Булгаково, а также автомобиль марки Datsun mi-Do.

Подсудимые вину не признали. Суд назначил им наказание по статьям «присвоение в особо крупном размере» и «мошенничество» в виде пяти и пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 и 250 тысяч рублей, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших.