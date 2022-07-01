Институт развития городов Башкортостана выпустил аудиогид «Уфа вдохновляющая»

ИРГРБ в партнерстве с «МТС» презентовал путеводитель по центру Уфы. Скачать его могут все желающие.
vk.com/irgrb
«Гид рассказывает о том, какая Уфа прямо сейчас, вместе с героями историй: в некоторых точках маршрута можно услышать голоса владельцев и основателей галерей, кофеен», – говорится в анонсе ИРГРБ.
Отправная точка аудиогида «Уфа вдохновляющая» – площадь перед Гостиным двором, далее маршрут пролегает по Театральному скверу через «Арт-Квадрат» и двор Довлатова к галерее «Мирас».
Чтобы пройти по маршруту гида, вам нужно скачать приложение MTC Live или izi.Travel и найти трек «Уфа вдохновляющая».
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