Институт развития городов Башкортостана выпустил аудиогид «Уфа вдохновляющая»

«Гид рассказывает о том, какая Уфа прямо сейчас, вместе с героями историй: в некоторых точках маршрута можно услышать голоса владельцев и основателей галерей, кофеен», – говорится в анонсе ИРГРБ.

Отправная точка аудиогида «Уфа вдохновляющая» – площадь перед Гостиным двором, далее маршрут пролегает по Театральному скверу через «Арт-Квадрат» и двор Довлатова к галерее «Мирас».

Чтобы пройти по маршруту гида, вам нужно скачать приложение MTC Live или izi.Travel и найти трек «Уфа вдохновляющая».