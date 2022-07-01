Андрей Назаров: «Сегодня, когда страна находится в изоляции, у нас нет другого пути, кроме как дать предпринимателям максимальные свободы»

«Все сошлись во мнении, что необходимо снижать давление на предпринимателей и ускорять либерализацию законодательства. Сегодня, когда страна находится в изоляции, у нас нет другого пути, кроме как дать им максимальные свободы. Людям заниматься бизнесом должно быть безопасно, комфортно и выгодно.

Однако переходить на новую модель взаимоотношений государства с бизнесом важно с соблюдением баланса между свободой и контролем. Если чрезмерный надзор приводит к тому, что предприниматель занимается не развитием, а оправданиями и отчетами, то полная свобода может привести к анархии и деградации системы.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников добавил, что изменения нужно вводить, прислушиваясь к обществу, подчеркнув, что работы в этом направлении уже ведутся.



Основа, на которую должны в перспективе опираться обе стороны, — консолидация накопленного опыта и взаимодействие, а не попытка отстоять исключительно собственные интересы вместо общих. Так, сообща, мы сможем делать одно дело – развивать экономику.



Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что ограничения, которые сейчас есть на международном уровне и в отношении бизнеса и граждан России приняты с нарушением всех правил и процедур. Если даже будем говорить о Швейцарии, которая всегда занимала нейтральную позицию. Сейчас она просто дублирует позицию Европы, ее санкции. Поэтому должны быть приняты новые основы права, где все будет устроено на взаимоуважении.



Заместитель Министра юстиции РФ Андрей Логинов отметил, что все идеи, озвученные на бизнес завтраке, будут обработаны для их дальнейшей реализации», – написал Андрей Назаров.