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В Башкортостане подорожает электроэнергия, газ и другие коммунальные услуги

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Завтра, первого июля 2022 года, произойдет плановое повышение тарифов на ЖКУ, оно коснется всех жилых домов Башкортостана.

В Башкортостане планка повышения тарифов составит 4,4%. Это предельный индекс платы за весь набор услуг в целом. Это означает, что рост тарифа на ту или иную отдельную услугу может быть выше или ниже этого уровня.

Известно, что тариф на электроэнергию повысится на 5,1%, на газ – на 3%.

Повышение затронет все коммунальные услуги, в том числе отопление и обращение с ТКО.

Ранее мы писали о том, что с первого сентября 2022 года оплату счетов за общедомовые нужды переложат на самих жильцов МКД. Насколько сильно это скажется на суммах в квитанциях – пока неизвестно.

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