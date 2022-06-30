Отель Crowne Plaza в Уфе сменит название

Пятизвездочный отель Crowne Plaza Ufa (бывший Sheraton) открылся в 2019 году под управлением британской компании InterContinental Hotels Group.
Ранее мы писали о том, что InterContinental Hotels Group, управляющая не только Crowne Plaza, но и Holiday Inn, InterContinental, Regent, Kimpton, Even Hotels и другими гостиничными брендами, решила уйти из России.
Такое решение оператор объяснил санкциями Запада, создающими проблемы в ведении бизнеса. Ранее IHG свернула инвестиционную и девелоперскую деятельность в России и закрыла офис в Москве.
Как сообщает «РБК», в отеле подтвердили, что продолжат работу, но уже под другим брендом:
«В настоящее время бренд Crowne Plaza, принадлежащий гостиничной сети IHG, приостанавливает свою деятельность на территории РФ. Несмотря на это, наш отель продолжит по-прежнему оказывать гостиничные услуги на высоком уровне», – цитирует издание представителей Crowne Plaza.
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