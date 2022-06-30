18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Отель Crowne Plaza в Уфе сменит название

Поделиться:

Пятизвездочный отель Crowne Plaza Ufa (бывший Sheraton) открылся в 2019 году под управлением британской компании InterContinental Hotels Group.

Ранее мы писали о том, что InterContinental Hotels Group, управляющая не только Crowne Plaza, но и Holiday Inn, InterContinental, Regent, Kimpton, Even Hotels и другими гостиничными брендами, решила уйти из России.

Такое решение оператор объяснил санкциями Запада, создающими проблемы в ведении бизнеса. Ранее IHG свернула инвестиционную и девелоперскую деятельность в России и закрыла офис в Москве.

Как сообщает «РБК», в отеле подтвердили, что продолжат работу, но уже под другим брендом:

«В настоящее время бренд Crowne Plaza, принадлежащий гостиничной сети IHG, приостанавливает свою деятельность на территории РФ. Несмотря на это, наш отель продолжит по-прежнему оказывать гостиничные услуги на высоком уровне», – цитирует издание представителей Crowne Plaza.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: