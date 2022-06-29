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Автомойку на улице Менделеева в Уфе снесут по решению ФАС

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В здании по адресу Менделеева, 169 уже несколько лет функционирует автомойка, однако оно оказалось самостроем.

23 августа прошлого года Советский районный суд постановил снести самовольную постройку около остановки «Чайная фабрика», однако с тех пор к демонтажу даже не приступили.

Федеральная антимонопольная служба усмотрела в бездействии администрации Уфы признаки нарушения антимонопольного законодательства, полагая, что городские власти действуют в пользу предпринимателей, владеющих объектом.

ФАС предписала мэрии снести здание в течение 10 дней, возложить расходы на демонтаж на владельца постройки и отчитаться в течение трех дней после сноса.

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