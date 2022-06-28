В Уфе отключат горячую и холодную воду в двух районах

29-30 июня

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 29 июня до 5.00 30 июня:

Шота Руставели – 5, 18, 18а, 20, 22, 70/3, 70/6, 72, 76.

Даута Юлтыя – 4, 4/1, 6, 8.

Российская – 11, 11/2, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21.

Проспект Октября – 170/1.

30 июня

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:

Ферина – 6/1, 8, 8/1, 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3, 10, 10/1, 10/2, 12, 13/1, 15, 15/1.