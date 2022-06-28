В Уфе отключат горячую и холодную воду в двух районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 27 июня по третье июля 2022 года.
29-30 июня
Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 29 июня до 5.00 30 июня:
Шота Руставели – 5, 18, 18а, 20, 22, 70/3, 70/6, 72, 76.
Даута Юлтыя – 4, 4/1, 6, 8.
Российская – 11, 11/2, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21.
Проспект Октября – 170/1.
30 июня
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:
Ферина – 6/1, 8, 8/1, 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3, 10, 10/1, 10/2, 12, 13/1, 15, 15/1.
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