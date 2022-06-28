Строительство навеса перед зданием аэропорта Уфы обойдется в 1,5 млрд рублей

Начальная цена контракта составляет 1,480 млрд рублей. Заявки принимаются до 23 июля текущего года.

Под навесом высотой 23 метра сможет уместиться до 600 человек, он покроет и автобусную остановку. Там будут установлены информационное табло и навигационные баннеры.

Работы займут порядка 18 месяцев и должны быть завершены к 2024 году, когда будет праздноваться 450-летие города. В это время аэропорт закрываться не будет.