В Уфе изымут у владельцев, расселят и снесут 7 домов

Согласно опубликованным администрацией документам, в Советском районе изымаются дома по улице Мурманской, 17 и по улице Оборонной, 7г для строительства дороги, соединяющей тоннель Восточного выезда на проспекте Салавата Юлаева и улицу Галле.

Также изымаются участки под домами №24 по улице Пекинской, №35 по улице Спортивной, №173 по улице Интернациональной, №22А по улице Софьи Перовской и №303 по улице Пожарского, признанными «аварийными и подлежащими сносу».

Жителям этих домов предоставят новое жилье. Снос ветхого жилья в Уфе проводится за счет застройщиков в рамках программы реновации территорий. На их месте расположатся многоэтажные ЖК.