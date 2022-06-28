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В Уфе изымут у владельцев, расселят и снесут 7 домов

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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановления об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них жилых и нежилых строений.

Согласно опубликованным администрацией документам, в Советском районе изымаются дома по улице Мурманской, 17 и по улице Оборонной, 7г для строительства дороги, соединяющей тоннель Восточного выезда на проспекте Салавата Юлаева и улицу Галле.

Также изымаются участки под домами №24 по улице Пекинской, №35 по улице Спортивной, №173 по улице Интернациональной, №22А по улице Софьи Перовской и №303 по улице Пожарского, признанными «аварийными и подлежащими сносу».

Жителям этих домов предоставят новое жилье. Снос ветхого жилья в Уфе проводится за счет застройщиков в рамках программы реновации территорий. На их месте расположатся многоэтажные ЖК.

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