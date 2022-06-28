В мэрии Уфы – сразу несколько кадровых перестановок

28 июня на совещании в администрации Уфы ее глава Ратмир Мавлиев озвучил ряд кадровых изменений.
ufacity.info
1. Начальником Контрольно-ревизионного управления назначен Агарагим Кагиргаджиев.
Кагиргаджиев изучал политологию в Санкт-Петербургском государственном университете, долгое время жил и работал на руководящих должностях в Уфе.
2. Начальником Управления комплексного развития территорий назначена Элина Даминева.
Она окончила БашГУ по специальности «Юриспруденция». Работала в Министерстве земельных и имущественных отношений РБ, ряде городских и республиканских предприятий, а также заместителем главного архитектора Уфы.
3. Новым руководителем Управления транспорта и связи стал Кирилл Никулин.
Никулин работал в «Башкирдортранспроекте», Управлении дорожного хозяйства РБ, Транспортной дирекции РБ. В последнее время занимал должность директора МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» Уфы.
4. Председателем Уфимского городского совета ветеранов избран бывший начальник отдела кадров администрации Ленинского района Владимир Бойко.
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