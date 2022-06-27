В Уфе закрылся второй гипермаркет Decathlon

В конце марта сеть Decathlon объявила о том, что «условия поставок товаров больше не позволяют продолжать деятельность в России».

В мае в Уфе закрылся гипермаркет на Рубежной, 176. 17 июня стало известно, что закроется и оставшийся магазин на Энтузиастов, 17. На сегодняшний день, 27 июня, этот гипермаркет также приостановил работу.

Пока что речь также идет о приостановке деятельности из-за трудностей с поставкой товаров, а не об окончательном закрытии, но сроки возобновления работы неизвестны.

«Дорогие друзья, мы временно закрываем все магазины с 27 июня. Последний рабочий день магазинов и интернет-магазина decathlon.ru – 26 июня. Мы исполним обязательства перед клиентами относительно гарантии на товары и заказов, которые будут сделаны до 26 июня включительно. Возврат товаров также будет доступен в некоторых магазинах до 10 июля включительно», – гласит объявление на страницах сети.