В Башкортостане Дома молодежи вроде Йәшлек House появятся во всех муниципалитетах

«В Доме молодежи есть разные площадки – все, что на сегодняшний день необходимо молодежи. Есть коворкинг-зоны, творческая территория, есть зоны, где работают организации и резиденты.

В 2022 году мы приняли программу реновации молодежных центров, и с этого года уже приступаем к созданию современных молодежных пространств на территории городов и районов республики.

Будем постепенно двигаться к тому, чтобы центры наподобие Йәшлек House появились во всех муниципалитетах. Так как Стерлитамак – крупнейший город, там обязательно появится такой центр», – сообщила председатель Госкомитета по делам молодежи Яна Гайдук.