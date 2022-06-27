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В Башкортостане Дома молодежи вроде Йәшлек House появятся во всех муниципалитетах

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Дом молодежи в Уфе расположен по адресу Пушкина, 86. В нем есть студия звукозаписи, открытое пространство, музыкальное кафе и различные мастерские.

vk.com/yeshlekhouse

«В Доме молодежи есть разные площадки – все, что на сегодняшний день необходимо молодежи. Есть коворкинг-зоны, творческая территория, есть зоны, где работают организации и резиденты.

В 2022 году мы приняли программу реновации молодежных центров, и с этого года уже приступаем к созданию современных молодежных пространств на территории городов и районов республики.

Будем постепенно двигаться к тому, чтобы центры наподобие Йәшлек House появились во всех муниципалитетах. Так как Стерлитамак – крупнейший город, там обязательно появится такой центр», – сообщила председатель Госкомитета по делам молодежи Яна Гайдук.

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