Исследование ИРГРБ: в историческом центре Уфы острая нехватка общественных пространств, школ и детсадов

Исследование исторического центра Уфы было представлено мэру города Ратмиру Мавлиеву. Оно велось на протяжении двух месяцев и включает аналитику 14 общественных пространств, дневную и ночную фотосъемку, опрос 539 человек с участием 30 волонтеров, анализ всех отзывов об общественных пространствах центра Уфы в Google.maps, «Яндекс.Карты», 2GIS; анализ данных о транспорте, сервисах и услугах, объектах культурного наследия, вело-пешеходных связях, а также оценку озеленения по спутниковым снимкам.

Согласно исследованию, в историческом центре города проживает 164 548 жителей, на них приходится 17 рекреационных территорий (парки, скверы, аллеи, сады и т.д.), но учитываются только 14 из них (четыре парка, две аллеи, два сада и шесть скверов), так как остальные либо еще не воспринимаются как общественные пространства, либо пустуют в зимнее время.

Отмечается, что в центре очень низкая обеспеченность общественными пространствами: доля населения, проживающего в радиусе 800 метров от рекреационных территорий составляет лишь 57%.

В школах исторического центра обучается 18 969 человек, что на 35% больше проектной мощности. В детсадах числятся 8 250 детей, что также на 35% больше проектной мощности, то есть эти районы остро нуждаются в в строительстве дополнительных образовательных учреждений (как, впрочем, и вся остальная Уфа).

В историческом центре расположены 303 из 353 уфимских объектов культурного наследия, в том числе восемь – федерального значения.