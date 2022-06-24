В Башкортостане торговые центры освободят от уплаты налога на имущество

Для получения налоговой льготы:

– торговый центр должен быть включен в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость;

– арендная плата для арендаторов не должна увеличиваться в течение всего периода действия налоговой льготы;

– средняя численность работников арендодателя в текущем году не должно быть меньше 90% от среднего показателя за 2021 год.

Как отмечает спикер парламента Константин Толкачев, на международные бренды, покинувшие рынок, приходится около 20% от всех площадей торговых центров страны. В Башкортостане в торговых центрах работает более 100 тыс. человек, и нынешняя ситуация приведет к росту безработицы.

По мнению Госсобрания, налоговые льготы помогут смягчить влияние кризиса на розничную торговлю и поддержат предпринимателей в период адаптации и переориентации бизнеса на новые бренды.