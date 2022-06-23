Олег Хмарин покинул должность начальника Управления транспорта и связи в мэрии Уфы

Олег Хмарин возглавил Управление транспорта и связи администрации Уфы в прошлом сентябре, но покидает должность, не проработав и года.
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Олег Хмарин переходит на пост заместителя руководителя Управления земельных и имущественных отношений.
Кто теперь возглавит Управление транспорта и связи – пока неизвестно. Сам Хмарин утверждает, что решение о его переводе приняло руководство администрации.
Олег Хмарин родился в 1990 году в Уфе. Окончил УГНТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Работал на различных предприятиях, как коммерческих, так и муниципальных. С 2016 года трудился в Главном управлении архитектуры и градостроительства администрации Уфы, сначала главным специалистом, затем – начальником отдела развития транспортной инфраструктуры. С 2019 года работал начальником отдела сопровождения государственных программ и инвестиций в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.
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