Олег Хмарин покинул должность начальника Управления транспорта и связи в мэрии Уфы

Олег Хмарин переходит на пост заместителя руководителя Управления земельных и имущественных отношений.

Кто теперь возглавит Управление транспорта и связи – пока неизвестно. Сам Хмарин утверждает, что решение о его переводе приняло руководство администрации.

Олег Хмарин родился в 1990 году в Уфе. Окончил УГНТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Работал на различных предприятиях, как коммерческих, так и муниципальных. С 2016 года трудился в Главном управлении архитектуры и градостроительства администрации Уфы, сначала главным специалистом, затем – начальником отдела развития транспортной инфраструктуры. С 2019 года работал начальником отдела сопровождения государственных программ и инвестиций в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.