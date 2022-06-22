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Три участка с долгостроями в Уфе выставят на торги

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Фонд развития территорий объявил о планах продать с аукциона 47 земельных участков в 18 регионах России, которые получил по решению Арбитражного суда после выплат гражданам.

vk.com/Дольщики ЖК «"Миловский Парк"»

Общая площадь участков составляет более 33 га, на них размещены 59 недостроенных объектов и может быть построено более 270 тыс. кв. метров жилья.

15 из этих участков расположены в Башкортостане, в том числе три – в Уфе и Уфимском районе.

Это объекты, расположенные по адресу Златоустовская, 20 (недострой компании «Амрита»), на улице Дагестанской («Крона») и в поселке «Миловский парк» («КилСтройИнвест»).

Еще по три участка расположены в Стерлитамаке и Иглинском районе, два в Кармаскалинском районе и по одному в Благовещенском, Гафурийском, Туймазинском и Учалинском районах.

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