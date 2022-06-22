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В Уфе оплату счетов за общедомовые нужды переложат на самих жильцов МКД

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На совещании в администрации Уфы обсудили изменения в федеральных правилах предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов.

Главный пункт изменений касается расчета платы за содержание общедомового имущества, куда включается и перерасход потребления коммунальных ресурсов и задолженность жильцов.

Если сейчас жители оплачивают общедомовые нужды по утвержденному нормативу, а остальные суммы должны оплачивать управляющие компании, то с первого сентября 2022 года вся сумма ОДН будет оплачиваться потребителями.

Это означает, что если часть жильцов будет потреблять слишком много воды или электричества и не будет передавать данные счетчиков, то все, что будет выше общедомового норматива, поделят между всеми жильцами.

Насколько сильно это скажется на суммах в квитанциях – сказать пока сложно, но мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что «это может вызвать у населения множество вопросов и негативную реакцию», если не будет проведена разъяснительная работа.

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