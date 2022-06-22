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В Башкортостане потеплеет до +32°

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Башкирское управление по гидрометеорологии сообщает о значительном повышении температуры воздуха в некоторых районах республики.

По прогнозу Башгидромета, в республике 22-24 июня каждый день будут кратковременные дожди и грозы при температуре 22-29°. Ветер слабый, днем при грозах порывы до сильного.

В пятницу, 24 июня, днем в южных районах республики воздух прогреется до +32°.

В Уфе, как сообщает Гидрометцентр России, температура, наоборот, пойдет на снижение: до +26° в четверг, до +24° в пятницу и субботу и до +18° в воскресенье.

Сильные дожди обещают 23 и 24 июня.

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