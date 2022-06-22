В Уфе для отслеживания нарушителей правил парковки внедрена информационная система «Ангел»

С АИС «Ангел: административная комиссия» в Уфе начали работать в 2022 году.

Система позволяет полностью автоматизировать процессы административного производства за счет использования шаблонов документов, визирования с помощью электронной цифровой подписи, автоматического отслеживания данных об оплате и статусах почтовых отправлений.

Она будет фиксировать нарушение, например, парковку на газоне или детской площадке, записывать номер автомобиля, получать сведения о владельце из базы ГИБДД и заносить его в списки нарушителей.

Только за текущий год в Уфе зафиксировано 10 200 фактов нарушений правил парковки на газонах и возле мусорных контейнеров. Такими мерами планируется не только навести порядок на улицах города, но и приучить водителей к соблюдению дисциплины при парковке автомобилей.