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В Башкортостане администрацию района возглавил бывший директор санатория

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Евгений Волков заменил на посту исполняющего обязанности главы администрации Стерлитамакского района Лилию Шайхутдинову.

Заседание совета состоялось во вторник, 21 июня.

Евгений Волков работает в административных органах с 2015 года.

Ранее он работал в команде Радия Хабирова в Красногорске, был заместителем директора Центра обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

С 2020 года занимал должность директора санатория «Красноусольск», до недавнего времени был заместителем главы администрации Стерлитамакского района по социальным вопросам.

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