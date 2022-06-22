В Башкортостане администрацию района возглавил бывший директор санатория

Заседание совета состоялось во вторник, 21 июня.

Евгений Волков работает в административных органах с 2015 года.

Ранее он работал в команде Радия Хабирова в Красногорске, был заместителем директора Центра обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

С 2020 года занимал должность директора санатория «Красноусольск», до недавнего времени был заместителем главы администрации Стерлитамакского района по социальным вопросам.