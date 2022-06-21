В Башкортостане в июле повысятся тарифы на коммунальные услуги

Плановое повышение тарифов на ЖКУ произойдет первого июля 2022 года, оно коснется всех жилых домов Башкортостана.
После первого июля повысят плату за следующие коммунальные услуги:
– холодное и горячее водоснабжение;
– водоотведение;
– электроснабжение;
– газоснабжение;
– отопление;
– обращение с ТКО.
Правительство утверждает предельный индекс платы за весь набор услуг в целом. Это означает, что рост тарифа на ту или иную отдельную услугу может быть выше или ниже этого уровня.
В России тарифы поднимутся неравномерно: от 3,2 до 6,5% в зависимости от региона.
Меньше всего подорожают коммунальные услуги в республике Марий Эл (3,2%), Удмуртии (3,4%), республике Алтай (3,4%) и Камчатском крае (3,8%).
Наибольшее повышение ждет жителей Чеченской республики (6,5%), Татарстана, Крыма (по 6,2%) и Дагестана (6%).
В Башкортостане планка повышения тарифов составит 4,4%.
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