В Башкортостане в июле повысятся тарифы на коммунальные услуги

После первого июля повысят плату за следующие коммунальные услуги:

– холодное и горячее водоснабжение;

– водоотведение;

– электроснабжение;

– газоснабжение;

– отопление;

– обращение с ТКО.

Правительство утверждает предельный индекс платы за весь набор услуг в целом. Это означает, что рост тарифа на ту или иную отдельную услугу может быть выше или ниже этого уровня.

В России тарифы поднимутся неравномерно: от 3,2 до 6,5% в зависимости от региона.

Меньше всего подорожают коммунальные услуги в республике Марий Эл (3,2%), Удмуртии (3,4%), республике Алтай (3,4%) и Камчатском крае (3,8%).

Наибольшее повышение ждет жителей Чеченской республики (6,5%), Татарстана, Крыма (по 6,2%) и Дагестана (6%).

В Башкортостане планка повышения тарифов составит 4,4%.