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В Уфе к 2027 году построят еще два моста через Белую и Дему

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Минтранс Башкортостана сообщает о начале разработки проекта, который «серьезно улучшит транспортное сообщение в республиканской столице».

ufacity.info

Речь идет о проекте строительства двух мостов, которые соединят территории Забелья с центром Уфы. После составления проекта Минтранс рассчитывает привлечь федеральное финансирование.

Уже заключен меморандум, строительством займется компания Dars Development, которая уже строит жилой комплекс «Город природы» в Ленинском районе Уфы.

Один мост построят через Белую от улицы Рижской к Миловскому шоссе, другой – через Дему. Как ожидается, работы начнутся в 2024 году и завершатся к 2027 году.

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