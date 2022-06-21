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В Башкортостане на один день запретят продажу алкоголя

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Министерство торговли и услуг Башкортостана напоминает о том, что в День молодежи в республике будет запрещена продажа алкоголя.

День молодежи отмечается 27 июня.

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах. На бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

За нарушение запрета предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Напомним, что в преддверии Дня молодежи, 24-26 июня в Уфе состоится фестиваль «Сердце Евразии-2022», его гала-концерт будет посвящен будет посвящен этому празднику.

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