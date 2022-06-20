Стали известны подробности реконструкции здания уфимского Госцирка

По итогам проверки эксперты пришли к выводу, что проектная документация соответствует требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия. Это означает, что можно приступать к реконструкции.

Авторы проекта оценивают:

1. состояние памятника в целом – аварийное, требуется реставрация;

2. состояние фундамента – удовлетворительное, требуется обследования;

3. состояние цоколей и отмостков – удовлетворительное, требуется реставрация;

4. состояние стен – неудовлетворительное, требуется реставрация;

5. состояние крыши – аварийное, требуется реставрация;

6. состояние шатров – аварийное, требуется реставрация;

7. состояние декоративного убранства (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах) – удовлетворительное, требуется реставрация;

8. состояние водоотведения – удовлетворительное, требуется реставрация;

9. состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника (перекрытия, полы, стены, связи, столбы, колонны, двери и окна, лестницы и т.д.) – неудовлетворительное, имеются грибок и трещины, требуется реставрация.

Проект подразумевает воссоздание архитектурно-планировочной структуры памятника, в том числе витражных окон и дверей с сохранением расстекловки, облицовку цоколя гранитными плитами, замену кресел зрительного зала и манежного покрытия, демонтаж подвесного потолка, создание нового эвакуационного коридора под существующими полами фойе первого этажа и многие другие работы.

Здание Госцирка было построено в 1968 году. В 2017 году в ходе проверки было установлено, что дальнейшее его использование небезопасно для посетителей, с тех пор представления в нем не проводятся. Как ожидается, его отремонтируют к 2024 году.

В 1993-1994 годах здание цирка уже закрывалось на ремонт. 12 июня 1994 года, незадолго до планировавшегося открытия, у здания обрушился козырек. Никто не пострадал, но открытие было отложено на время проведения расследования и восстановления козырька.