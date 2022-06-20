Стали известны подробности реконструкции здания уфимского Госцирка

Проект реконструкции здания уфимского Госцирка прошел историко-культурную экспертизу, которая проводилась с первого мая по 10 июня 2022 года по заказу Башкультнаследия. Проверялось соответствие проекта требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
Фото: Андрей Раздорских
По итогам проверки эксперты пришли к выводу, что проектная документация соответствует требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия. Это означает, что можно приступать к реконструкции.
Авторы проекта оценивают:
1. состояние памятника в целом – аварийное, требуется реставрация;
2. состояние фундамента – удовлетворительное, требуется обследования;
3. состояние цоколей и отмостков – удовлетворительное, требуется реставрация;
4. состояние стен – неудовлетворительное, требуется реставрация;
5. состояние крыши – аварийное, требуется реставрация;
6. состояние шатров – аварийное, требуется реставрация;
7. состояние декоративного убранства (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах) – удовлетворительное, требуется реставрация;
8. состояние водоотведения – удовлетворительное, требуется реставрация;
9. состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника (перекрытия, полы, стены, связи, столбы, колонны, двери и окна, лестницы и т.д.) – неудовлетворительное, имеются грибок и трещины, требуется реставрация.
Проект подразумевает воссоздание архитектурно-планировочной структуры памятника, в том числе витражных окон и дверей с сохранением расстекловки, облицовку цоколя гранитными плитами, замену кресел зрительного зала и манежного покрытия, демонтаж подвесного потолка, создание нового эвакуационного коридора под существующими полами фойе первого этажа и многие другие работы.
Здание Госцирка было построено в 1968 году. В 2017 году в ходе проверки было установлено, что дальнейшее его использование небезопасно для посетителей, с тех пор представления в нем не проводятся. Как ожидается, его отремонтируют к 2024 году.
В 1993-1994 годах здание цирка уже закрывалось на ремонт. 12 июня 1994 года, незадолго до планировавшегося открытия, у здания обрушился козырек. Никто не пострадал, но открытие было отложено на время проведения расследования и восстановления козырька.
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