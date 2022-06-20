В Башкортостане снизят налог на имущество для торговых комплексов

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев сообщил о том, что на пленарном заседании 30 июня депутаты планируют принять пакет законов, призванных поддержать деловую активность в регионе в условиях санкций.

«В Государственное собрание правительством республики внесен целый ряд законопроектов, направленных на снижение налоговой нагрузки на бизнес. Они касаются системы потребительской кооперации, торговых комплексов, IT-компаний, территорий опережающего социально-экономического развития и предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

В частности, предлагается снизить налог на имущество для торговых комплексов и потребительских обществ. Развитию ТОСЭР должно способствовать значительное снижение ставок налога для резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения. Совокупность мер обеспечит предпринимателям благоприятный налоговый режим, создаст предпосылки для увеличения товарооборота и появления в регионе высокотехнологичных компаний.

Кроме того, для продления срока бюджетных кредитов, предоставляемых республикой местным бюджетам, Правительством предложено внести изменения в законодательство о межбюджетных отношениях», – приводит слова Толкачева пресс-служба парламента.