Гипермаркет Ikea в Уфе проведет распродажу товаров со склада перед закрытием

«Дорогие покупатели! За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем.

Как следствие, группа компаний "Интер Икеа" и группа компаний "Ингка" приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо.

Розничный бизнес "Икеа" в России остается на паузе. Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем онлайн-продажи товаров для дома, которые находятся на наших складах – сотрудникам и клиентам. Сроки проведения будут анонсированы чуть позже. Пожалуйста, следите за информацией на нашем сайте. Торговые центры "Мега" продолжат работать и предоставлять доступ к необходимым товарам», – говорится в заявлении компании.