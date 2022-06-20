Башкортостан отправил 146 тонн строительных материалов в ЛДНР гуманитарным конвоем

«Жить под мирным небом – важно нашим братским народам из Луганской и Донецкой народных республик. Чтобы воспитывать и учить детей, строить и развиваться, работать. Нужна поддержка жителям Донбасса в это время.

Сегодня выполнили очередную почетную миссию – отправили 11-й гуманитарный конвой. В девяти машинах 146 тонн строительных материалов. В первую очередь направим на восстановление социальной инфраструктуры, в том числе для капитального ремонта "Петровской школы № 22 имени генерал-майора М.М. Шаймуратова" в ЛНР.

Хочу сказать слова благодарности тем, кто откликнулся на призыв помощи, тем, кто внес посильную лепту и нашим сотрудникам, которые доставляют груз. В добрый путь и хорошей дороги!» – написал Максим Забелин.