Радий Хабиров на ПМЭФ-2022 презентовал проект межвузовского кампуса в Уфе

На площадке Петербургского международного экономического форума глава Башкортостана Радий Хабиров презентовал проект межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) во время встречи с председателем правительства России Дмитрием Чернышенко.

Хабиров при этом отметил, что кампус входит в число прорывных стратегических проектов республики. Его строительство окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Башкортостана – позволит масштабировать науку и даст возможность получать образование мирового уровня.

В первую очередь строительства откроют технопарк за счет республиканского бюджета. Во вторую, к 2024 году будут готовы апарт-отель, конференц-холл, спортивный, учебный и лабораторный блоки. Таунхаусы построят в последнюю очередь до конца 2025 года, они расположатся на склоне реки Белой, для этого расселят 22 жилых участка.

Весь проект обойдется в 18 млрд рублей, 60% от этой суммы поступит из федерального бюджета и 20% вложат инвесторы. В проект входит также ремонт уже существующих общежитий вузов.