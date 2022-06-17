Арку старого моста в Уфе демонтируют и сдадут на металлолом

В процессе реконструкции мост практически будет построен заново: планируется полная замена пролетных строений, крайних опор и частичный демонтаж элементов существующих промежуточных опор.

Будут демонтированы и смонтированы новые опорные части и частично выполнен ремонт опор. Демонтаж завершится ближе к концу 2022 года.

Арка, являющаяся отличительной особенностью моста, уже устарела и изготовлена из трудносвариваемого металла. Поэтому ее демонтируют и сдадут на металлолом, вместо нее установят новую из современных долговечных материалов.