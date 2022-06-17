В Уфе закроется второй гипермаркет Decathlon

В конце марта сеть Decathlon объявила о том, что «условия поставок товаров больше не позволяют продолжать деятельность в России».

Тогда компания приостановила работу большинства магазинов, но продолжила выплачивать зарплату сотрудникам. В мае закрылся гипермаркет на Рубежной, 176.

Как сообщили агентству «Башинформ» в контактном центре компании, оставшийся в Уфе магазин (Энтузиастов, 17) прекратит работу 26 июня из-за трудностей с поставкой товаров. Пока что речь также идет о приостановке деятельности, а не об окончательном закрытии, но сроки возобновления работы неизвестны.

Сеть Decathlon работала в России с 2006 года, всего у нее 57 магазинов в крупных городах по всей стране.