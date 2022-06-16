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Белорусский холдинг инвестирует 2,5 млрд рублей в два проекта в Уфе

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Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в соцсетях сообщил о подписании соглашений на Петербургском международном экономическом форуме.

vk.com/agnazarov

«Сегодня подписали соглашение с белорусским холдингом "Амкодор".

На территории индустриального парка "Уфимский" компания построит завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна, а в Октябрьском районе Уфы – сервисный центр по обслуживанию сельскохозяйственной, коммунальной и другой техники.

Объем инвестиций по двум проектам составит 2,5 млрд рублей. Планируется создать более 200 рабочих мест.

"Амкодор" сильный партнер, и мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с ними. Переговоры по реализации этих проектов мы вели с компанией с момента нашего последнего визита в Беларусь в декабре. После этого представители холдинга с ответным визитом приезжали к нам регион. Инвестиционный потенциал Башкортостана они оценили высоко.

Поэтому помимо возведения завода и сервисного центра мы договорились о развитии совместной внешнеторговой деятельности. А это новые инвестиции в экономику республики, рабочие места и в целом другие возможности для региона», – сообщил Андрей Назаров.

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