Белорусский холдинг инвестирует 2,5 млрд рублей в два проекта в Уфе

«Сегодня подписали соглашение с белорусским холдингом "Амкодор".

На территории индустриального парка "Уфимский" компания построит завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна, а в Октябрьском районе Уфы – сервисный центр по обслуживанию сельскохозяйственной, коммунальной и другой техники.

Объем инвестиций по двум проектам составит 2,5 млрд рублей. Планируется создать более 200 рабочих мест.

"Амкодор" сильный партнер, и мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с ними. Переговоры по реализации этих проектов мы вели с компанией с момента нашего последнего визита в Беларусь в декабре. После этого представители холдинга с ответным визитом приезжали к нам регион. Инвестиционный потенциал Башкортостана они оценили высоко.

Поэтому помимо возведения завода и сервисного центра мы договорились о развитии совместной внешнеторговой деятельности. А это новые инвестиции в экономику республики, рабочие места и в целом другие возможности для региона», – сообщил Андрей Назаров.